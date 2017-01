Fim das "4 grandes"? Toyota supera Ford nas vendas de 2016, ano liderado pela Chevrolet

Se o ano de 2015 já não havia deixado saudades para a indústria automobilística brasileira, a situação em 2016 foi ainda pior. Principalmente para a Ford, que perdeu sua histórica 4ª posição para Hyundai e a 5ª para a Toyota, segundo dados da Fenabrave. O quinto lugar foi perdido por apenas 200 unidades (180.416 x 180.242), mas elas foram suficientes para a Toyota garantir presença no top 5 pela primeira vez. Com a Jeep (59.046), 10ª, a Toyota foi a única a crescer em relação ao ano anterior. No total, as vendas de veículos novos atingiram a marca de 1.986.389 unidades.

Diante das 2.476.823 unidades de 2015, este número representou uma retração de 19,8%. Para Alarico Assumpção Jr., presidente da entidade, 2016 foi “o pior da história da distribuição de veículos no Brasil nos últimos 11 anos”. Fatores como queda acentuada do PIB, desemprego e incertezas no cenário político contribuíram para o mau resultado do mercado. Para 2017, no entanto, a Fenabrave prevê um pequeno crescimento de 2,4% nas vendas de automóveis e comerciais leves.

Considerando apenas marcas, a Fiat foi superada pela Chevrolet após onze anos consecutivos na liderança. A diferença foi de mais de quarenta mil unidades (345.874 x 304.980) – em 2015, a desvantagem da norte-americana em relação à italiana foi superior a cinquenta mil unidades (439.165 x 387.971). Se o parâmetro for a fabricante, no entanto, a FCA, dona das marcas Fiat, Jeep, Chrysler, RAM e Dodge, vendeu mais do que a GM, com 364.026 unidades se somarmos apenas as vendas da Fiat e da Jeep.

Dona da maior retração do top 10 (-36,45%), a Volkswagen (228.456) viu a Hyundai (197.850) reduzir para pouco mais de 30 mil unidades uma diferença que havia sido maior do que 150 mil no ano anterior. A alemã também não terá saudades de 2016…

Vendas acumuladas 2016 – Brasil

POS. MARCA TOTAL 2016 PART. (%) TOTAL 2015 % VARIAÇÃO 16/15 1 CHEVROLET 345.874 17,41 387.971 -10,85% 2 FIAT 304.980 15,35 439.165 -30,55% 3 VW 228.456 11,5 359.494 -36,45% 4 HYUNDAI 197.850 9,96 204.664 -3,33% 5 TOYOTA 180.416 9,08 175.821 2,61% 6 FORD 180.242 9,07 253.614 -28,93% 7 RENAULT 150.032 7,55 181.563 -17,37% 8 HONDA 122.541 6,17 153.370 -20,10% 9 NISSAN 60.908 3,07 61.235 -0,53% 10 JEEP 59.046 2,97 41.791 41,29% 11 PEUGEOT 25.824 1,30 26.686 -3,23% 12 MITSUBISHI 24.876 1,25 41.064 -39,42% 13 CITROËN 24.531 1,23 31.533 -22,21% 14 MERCEDES-BENZ 13.155 0,66 20.089 -34,52% 15 BMW 11.857 0,60 15.852 -25,20% 16 AUDI 11.599 0,58 17.540 -33,87% 17 KIA 10.779 0,54 15.931 -32,34% 18 LAND ROVER 6.688 0,34 8.814 -24,12% 19 VOLVO 3.456 0,17 3.811 -9,32% 20 SUZUKI 3.448 0,17 5.259 -34,44% 21 LIFAN 3.412 0,17 5.006 -31,84%

Em dezembro

O mês de dezembro foi o melhor de 2016, com 199.024 unidades. Embora em alta de 14,66% em relação a novembro, o resultado foi 9,78% abaixo do registrado no mesmo período de 2015. Líder, a Chevrolet emplacou quase oito mil unidades a mais do que a Fiat (37.237 x 29.403) e chegou ao 16º mês consecutivo na ponta. A VW (23.058), quinta no mês anterior, completou a pódio das marcas que conseguiram ultrapassar os 10% de participação de mercado.

Separadas por menos de 200 unidades, Hyundai (18.088) e Toyota (17.922) travaram uma acirrada batalha pela quarta posição. A Ford (16.946), quarta em novembro, caiu para o sexto lugar.

Vendas dezembro

POS. MARCA QTDE. PART. (%) 1 CHEVROLET 37.237 18,71 2 FIAT 29.403 14,77 3 VW 23.058 11,59 4 HYUNDAI 18.088 9,09 5 TOYOTA 17.922 9,00 6 FORD 16.946 8,51 7 RENAULT 14.049 7,06 8 HONDA 11.986 6,02 9 JEEP 7.766 3,90 10 NISSAN 7.058 3,55 11 PEUGEOT 2.705 1,36 12 CITROËN 2.641 1,33 13 MITSUBISHI 2.304 1,16 14 MERCEDES-BENZ 1.340 0,67 15 BMW 1.264 0,64 16 AUDI 1.109 0,56 17 KIA 968 0,49 18 LAND ROVER 562 0,28 19 JAC 503 0,25 20 SUZUKI 333 0,17 21 VOLVO 331 0,17

Fonte: Fenabrave

VEJA TAMBÉM

Publicidade